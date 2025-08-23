«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 за 2.48.

«В рамках второго тура АПЛ сойдутся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», яркая вывеска, два сильных коллектива. «Шпоры» очень хорошо смотрятся на старте сезона, кажется, определённые шансы тут у них есть. Но выезд будет тяжёлым для команды Франка.

Обе команды начали сезон с уверенных побед. Наверное, от «Тоттенхэма» викторию можно было больше ожидать, так как в оппонентах у него был «Бёрнли», вернувшийся в этом сезоне в АПЛ. Доминирующая победа «шпор», мало что давали сделать сопернику. Дубль сделал Ришарлисон. В общем, приятная игра, приятный старт сезона от команды Франка.

Причём формально это ведь был не первый матч сезона для «Тоттенхэма». Стартовал он игрой за Суперкубок УЕФА, в котором у него, казалось, шансов на успех мало — играл против «ПСЖ». Однако очень конкурентный был матч, подопечные Франка даже вели 2:0 большую часть времени, только в концовке дважды пропустили, а потом ещё в серии пенальти проиграли. Но всё равно впечатление от игры «Тоттенхэма» было отличное.

«Манчестер Сити» тоже в АПЛ стартовал с разгромной победы. Соперник у него был серьёзнее — крепкий «Вулверхэмптон». Но «горожане» подошли к матчу в отличном состоянии и настроении. Было видно рвение команды Гвардиолы, которая намерена исправиться за неудачные выступления в прошлом сезоне. Итог матча — 4:0. Дубль на счету Холанда, новичок Рейндерс отличный матч провёл, Шерки вышел на замену в концовке и сразу же забил. Тоже, в общем, безальтернативное поражение у «Вулвз» было.

В общем, да, пока приятное впечатление от обоих коллективов. При этом мы всё ещё помним их выступления в прошлом сезоне, оба имели проблемы, вылетали из турниров. «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы, но зато провалился в АПЛ. «Горожане» хотя бы в лиге финишировали в топ-5 и попали в ЛЧ. Трансферную кампанию они оба тоже обширную проводят, обновляют состав.

Жду тут равной игры, но всё же отдам предпочтение «Сити». Домашнее поле станет для него преимуществом, это ещё и первый их официальный матч на «Этихад» в сезоне. «Тоттенхэму» тяжело тут будет очки набрать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».