«Атлетико» — «Эльче»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Эльче».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 1.77.

«В матче второго тура Ла Лиги на стадионе «Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» примет «Эльче». Хозяева, стартовавшие с поражения от «Эспаньола» и занимающие 14-е место, будут стремиться к реабилитации перед своей публикой. Гости же начали сезон с домашней ничьей с «Бетисом» и расположились на 10-й строчке турнирной таблицы.

Текущая форма показывает нестабильную игру «Атлетико» с тремя победами и двумя поражениями в последних пяти матчах во всех турнирах. Однако дома «матрасники» традиционно сильны со стопроцентным показателем побед в последних пяти поединках на «Метрополитано».

У «Атлетико» основной надеждой в атаке является Хулиан Альварес, который забил единственный гол команды в первом туре и находится в хорошей форме. У вернувшегося в Ла Лигу «Эльче» опасность может исходить от Хермана Валеры, автора гола в ворота «Бетиса», и Мартина Нету, создающего моменты.

«Атлетико» является безоговорочным фаворитом. Подопечные Диего Симеоне будут стремиться к уверенной победе и контролю игры. Поставлю на победу «Атлетико» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».