«Арсенал» — «Лидс»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) мяча за 1.80.

«Арсенал» продолжает свой путь в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. На этот раз во втором туре он сыграет с новичком турнира, который несколько лет в нём не играл, — «Лидсом». «Канониры» по праву снова считаются одними из фаворитов в борьбе за чемпионство, так что тут у них проблем не должно возникнуть, я думаю.

«Арсенал» добыл тяжёлую победу в первом туре. Сразу выпало ему играть с «Манчестер Юнайтед», ещё и в гостях. Да, кто-то может сказать, что «МЮ» ещё с прошлого сезона особой угрозы не представляет, множество проблем у него. Но всё-таки за лето изменился состав «красных дьяволов», Аморим провёл предсезонку с командой. Так что «канонирам» было действительно сложно в первом туре.

Собственно, в обоих таймах «Юнайтед» выглядел лучше. С другой стороны, такой сценарий у них сформировался после быстрого забитого гола «Арсеналом». Снова команда Артеты показала, что она умеет использовать стандарты, — с углового забил Калафьори. Собственно, после этого «канониры» и стали играть вторым номером. Своих моментов у них было не так много, тут ещё и про Дьёкереша стоит сказать, который вышел с первых минут, но в нападении смотрелся одиноко, за мячи не цеплялся. Но главного «пушкари» достигли — добыли три очка.

«Лидс» стартовал в новом сезоне с победы с таким же счётом. Обыграл он «Эвертон» на своём поле. У них игра сложилась по-другому. «Белые» доминировали в первом тайме, их соперник ни одного момента не имел. Но вот во второй 45-минуте «Лидсу» уже было тяжелее, устали игроки, да и «ириски» приспособились. В общем-то, всё шло к ничьей у них, но подопечные Фарке успели забить на последних минутах — Нмеча забил пенальти. «Эвертон» сравнять не смог.

Так что «Лидс», который пару сезонов прошлых провёл в Чемпионшипе, конечно, доволен стартом сезона в АПЛ. Возможно, ему придётся бороться за выживание, и три очка просто необходимы в таких матчах. Но вот во втором туре, я думаю, «белым» не на что рассчитывать. «Арсенал» намного сильнее, состав топовый. Команда Артеты намерена снова бороться за чемпионство. В таких матчах она не имеет права терпеть неудачи», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».