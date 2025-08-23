«Рома» — «Болонья»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Болонья».

Ставка: победа «Ромы» 2:1 за 8.20.

«Стартует чемпионат Италии. В 1-м же туре довольно интересная встреча — «Рома» против «Болоньи». Примерно равные по уровню команды. Жду тут интересного матча и победы одного из коллективов с минимальным перевесом в счёте.

Разный прошлый сезон провели соперники. У «Ромы» были проблемы на старте, теряла она много очков и шла в середине таблицы, отстав от еврокубковой зоны. Сменилось несколько тренеров, но в итоге спас коллектив Клаудио Раньери. С ним полсезона провели римляне и стали выступать намного стабильнее. Смогли они финишировать на пятой строчке, попали в Лигу Европы. Да и за ЛЧ отчаянно «Рома» боролась, четвёртому «Юве» она уступила всего очко.

«Болонья» же на старте таких проблем не имела. Но она просто на дистанции не смогла стабильно набирать очки. В итоге «красно-синие» завершили чемпионат за пределами еврокубковой зоны, на девятом месте. Но подопечные Итальяно всё равно попали в Лигу Европы, сделали они это через Кубок Италии. Заслуженно клуб выиграл его, в плей-офф прошёл «Аталанту», а в финале разобрался с «Миланом». Так что сезон для «Болоньи» был частично спасён.

На трансферном рынке обе команды летом были активны. Правда, много игроков ушло у них. Особенно «Болонья» отличились своими крупными продажами — Ндойе уехал в Англию, а Бёкема перешел в «Наполи». Несколько футболистов приобрёл коллектив, но без звёздных имён. Зато в Серию А вернулся Иммобиле, перешёл как раз в «Болонью». «Рома» чуть скромнее была, по паре игроков у неё ушли и пришли. Но, наверное, главные изменения произошли в стане римлян на тренерском мостике. Клаудиньо сразу говорил, что доработает до лета — и всё. Ему на замену по итогу неожиданно пришёл Джанпьеро Гасперини из «Аталанты».

В общем, я тут жду равной борьбы. Но всё же поставлю на победу «Ромы». Она отлично выглядела во второй половине прошлого сезона. Жду, что тот настрой она перенесёт и на старт Серии А. Тем более что игра тут будет домашней», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».