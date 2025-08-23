«Леванте» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Леванте» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 3:0 за 8.00.

«Барселона» во 2-м туре чемпионата Испании проведет выездной матч с «Леванте». Везёт клубу из Каталонии с графиком матчей на старте сезона. Не думаю, что тут у него возникнут сложности.

Хотя начинался этот розыгрыш Примеры для «Барсы» игрой с не самым простым оппонентом — с «Мальоркой». Сейчас это крепкий «середняк» чемпионата, который способен отобрать очки. Но по итогу, как и ожидалось, трудностей у команды Флика не было. Выиграла она уверенно, забив три безответных мяча. И это счёт ещё не такой крупный, каким мог быть. Ведь соперник на 39-й минуте остался на поле уже вдевятером. Флик после матча ругался, что его футболисты перестали давить во втором тайме, но встреча действительно была, можно сказать, закончена.

А вот «Леванте», который спустя определённое время вернулся в главный дивизион Испании, не сумел набрать очков в 1-м туре. Хотя «приветствовал» его не самый сложный оппонент — «Алавес». Первый тайм был за «славными», хотя и забили они всего один раз. Во второй 45-минутке игра выровнялась, уже у «Алавеса» такого очевидного преимущества не было. «Леванте» смог сравнять на 68-й минуте, но в концовке снова обидно пропустил. Итог — 1:2.

Так что это соперники разного класса и уровня, они и по-разному стартовали в сезоне, достаточно ожидаемо, в общем-то. Тут не вижу смысла долго рассуждать. Само собой, «Барселона» наберёт три очка. Единственная «загадка», сколько она на этот раз забьёт. Атака очень сильная у каталонцев, Ямаль в отличной форме», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».