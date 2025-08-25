«Урал» — «Волга» Ульяновск: прогноз на игру в Екатеринбурге

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Урал» — «Волга» Ульяновск.

Ставка: «Урал» победит с форой (-1.5) за 2.22.

Хозяева выглядят фаворитами: в 11 домашних матчах 2025 года у них лишь одно поражение, остальное — победы или ничьи, включая успешную игру с «Ахматом» в стыках РПЛ. У гостей всё сложнее: в пяти турах лишь одна победа, одна ничья и три поражения. Ульяновская команда испытывает серьёзные трудности с реализацией моментов.

«Урал» играет в более открытый футбол, часто забивает (в 9 из 10 последних матчей находил путь к воротам) и в целом проводит результативные встречи. «Волга» выглядит скромнее, предпочитает закрытый стиль, но при этом регулярно ошибается в обороне. Судя по всему, хозяева будут контролировать мяч и задавать темп с первых минут.

Прогноз в том, что «Урал» должен уверенно забирать очки. Базовый вариант — победа екатеринбургского клуба с форой (-1.5), так как они в порядке в атаке. Гости способны зацепить эпизод, но не на выезде. Нестабильность ульяновской команды в защите сыграет свою роль.