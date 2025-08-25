Скидки
Стали известны шансы «Ливерпуля» победить «Ньюкасл»

25 августа 2025 года в матче 2-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало — в 22:00 мск. Действующий чемпион настраивается на ещё одну победу.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.10, что составляет примерно 47% вероятности.

При этом шансы «Ньюкасл Юнайтед» оценили в 3.45 (29%). Ничья идёт с коэффициентом 4.05 (24%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

