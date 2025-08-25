Скидки
Букмекеры назвали шансы «Интера» победить в 1-м туре Серии А

25 августа 2025 года в матче 1-го тура Серии А сыграют «Интер» и «Торино». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 67% вероятности.

При этом шансы «Торино» оценили в 7.90 (12%). Ничья идёт с коэффициентом 4.80 (21%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Милана за 7.00.

