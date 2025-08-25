«Севилья» — «Хетафе»: определён фаворит матча чемпионата Испании

25 августа 2025 года в матче 2-го тура испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Хетафе». Встреча состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало — в 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Хетафе» оценили в 3.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Севильи за 6.00.