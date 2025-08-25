«Севилья» — «Хетафе»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Севилья» — «Хетафе».

Ставка: «Севилья» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

У «Севильи» есть большие трудности с регистрацией новичков из-за потолка зарплат в испанской Примере, поэтому пока она не может выставить боеспособный состав. В том числе по этой причине вне заявки арендованный у «Ньюкасл Юнайтед» голкипер Одиссеас Влаходимос. Эти проблемы решаются, но очень медленно.

Те же самые трудности испытывает «Хетафе». Всё даже хуже. Нехватка качественных игроков на скамейке заставила Хосе Бордаласа практически забыть о заменах. В матче с «Сельтой» (2:0) он сделал всего одну. Однако это не помешало обыграть соперника. Автором одного из мячей стал Крисантус Уче, которого пытаются продать, чтобы появилась возможность решить проблемы клуба.

Даже несмотря на трудности с составом, у «Севильи» хорошо получалось забивать как в товарищеских матчах, так и с «Атлетиком». В трёх последних очных встречах с «Хетафе» она победила с одинаковым счётом 1:0, а ещё одна завершилась вничью — 0:0.

Предлагаем поставить на то, что «Севилья» не проиграет, через тотал меньше 2.5 мяча. Хозяевам очень нужна победа на домашнем стадионе. Они должны подтвердить статус фаворита. Встреча получится энергозатратной, возможно, вязкой и неудобной для них, но наиграть хотя бы на гол — по силам.