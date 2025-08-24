Скидки
«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 4,5 за 2,10.

«Очень любопытная игра нас ждет в Самаре, где «Крылья» будут принимать «Краснодар». «Краснодар» сейчас вышел на проектную мощность, команда здорово накатила в последних матчах, включая Кубок и крупную победу над «Динамо» — 4:0, и в чемпионате очень убедительно «Краснодар» смотрится.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Крылья», в свою очередь, в последнем туре проиграли 1:3 в Грозном, увы, но проиграли, надо признать, по делу. Если «Краснодар» сыграет в свою силу, в свою мощь, то он, конечно, должен побеждать. Плюс решение оставить Сперцяна, никуда его не отпускать сейчас — это тоже бонусом идет для краснодарцев, и новички все лучше себя чувствуют, и Аугусто, и Перрен, и тот же Густаво Фуртадо неплохо выходит со скамейки. В общем, «Краснодар» сбалансирован, четок понятен, прагматичен и здорово играет на результат.

«Крылья» пока в процессе становления, поэтому будут чередоваться плохие матчи с хорошими. И хорошая игра против «Краснодара» была в Кубке. Здесь, я думаю, у «Краснодара» будет и другой настрой, и другая мотивация, и другое отношение к матчу чемпионата. Да, «Краснодар» играет на выезде, но он сильнее «Крыльев». «Краснодар» мало пропускает. Я думаю, что победа «Краснодара» и тотал меньше 4,5» за 2,10 —отличный вариант на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

