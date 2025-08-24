«Крылья Советов» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Самаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» 2:1 за 7.60.

«В шестом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют дома с «Краснодаром», с действующим чемпионом, который начал приходить в себя. Впрочем, самарцы тоже неплохо выглядят, так что жду тут борьбы. Но думаю, с минимальным преимуществом все-таки выиграют краснодарцы.

Сейчас впечатление от выступлений «Краснодара» уже другое, в сравнении со стартом сезона. Впрочем, я и в начале говорил, что рано судить, несколько неудач еще ничего не значили. Состав у «быков» все равно очень сильный, ему нужно было время. И вот сейчас уже можно сказать, что подопечные Мусаева набрали ход.

В четырех встречах кряду «Краснодар» выиграл. Причем удалось ему дважды обыграть московское «Динамо». Впрочем, команда Карпина сейчас испытывает проблемы, так что такие результаты были ожидаемы – 1:0 в РПЛ и даже 4:0 в Кубке. В других турах чемпионата недавно краснодарцы одолели «Оренбург» и «Сочи» (1:0 и 5:1). В таблице лиги дела у «быков» улучшились, сейчас они уже идут на второй строчке, всего в одном очке от лидирующего «Локомотива».

«Крылья Советов» тоже своей игрой внушают доверие. Впрочем, стартовые результаты команды Адиева, наоборот, были лучше, чем последние. Так, серией из пяти встреч без проигрышей самарцы начали сезон, в том числе, как раз «Краснодар» одолели (2:1), пусть и только в Кубке, а значит, полноценной победой это назвать нельзя.

Но вот в последних играх не удавалось подопечным Адиева добыть победу. Мини-серия неудач у них идет из трех встреч. Началось все с ничьей против «Балтики» в РПЛ (1:1), а затем последовали и два проигрыша – 1:2 от «Сочи» в Кубке и 1:3 от «Ахмата» в РПЛ. Но положение в таблице чемпионата у «Крыльев» все еще высокое – шестое место.

В общем, я тут ожидаю конкурентный матч. «Крылья Советов» определенный уровень имеют, Раков хорошо вписался в новый клуб. Но выиграет в их паре все равно «Краснодар». Поставлю на его успех с минимальным разрывом в счете», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».