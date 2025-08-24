«Крылья Советов» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 6-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Воскресная серия игр шестого тура РПЛ открывается в Самаре матчем «Крылья Советов» — «Краснодар». Чемпион России на данный момент второй в таблице, четыре победы и одно поражение, в трех матчах краснодарцы не пропустили. Но в семи последних матчах против «Крыльев» они оставили свои ворота «сухими» лишь раз. В сезоне-2023/2024 в апреле в Самаре была зафиксирована ничья 0:0.

И еще хочу обратить ваше внимание на то, что в каждой игре сезона-2025/2026 футболисты «Крыльев» хотя бы раз поражали ворота соперника. Подвожу к прогнозу на эту игру: «обе команды забьют — да» (кэф 1.82). Это мой прогноз.

Но можете рассмотреть и победу ФК «Краснодар» за 1,80. Всё же состав у краснодарцев сильнее!», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».