«Крылья Советов» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ 24 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.78.

«Крылья Советов» и «Краснодар» встретятся друг с другом в рамках шестого тура РПЛ. Да, самарцы неплохо выглядят в сезоне, хотя в последнее время они теряли очки. Краснодарцы же набирают ход. Тут, я думаю, гости все-таки выиграют.

В общем-то, понемногу забываются проблемы «Краснодара», которые были у него на старте сезона. Несколько неудачных встреч провела тогда команда Мусаева, и в Суперкубке уступила, и в РПЛ очки потеряла. Но вот прошло время, и серия побед «быков» уже насчитывает четыре матча. Дважды за этот период они обыгрывали «Динамо» — в РПЛ (1:0) и в Кубке России (4:0). В последнем туре Премьер-лиги еще и «Сочи» разгромил действующий чемпион России – 5:1.

И эта серия побед позволила «Краснодару» уже вплотную подобраться к лидеру. С 12 очками клуб идет вторым, а у лидирующего «Локомотива» всего на один балл больше. Правда, близко к ним обоим идут и ЦСКА с «Рубином». А не сильно далеко от лидеров располагаются и «Крылья Советов». С восемью баллами они идут на шестом месте. Одна победа может поднять их в топ-5.

Впрочем, как раз последние результаты команды Адиева уверенности в ее успехах не вызывают. У нее обратная ситуация – сезон удалось начать хорошо, была серия без проигрышей. Но вот сейчас уже в трех встречах кряду самарцы не могут выиграть. В РПЛ они потеряли очки в противостояниях с «Балтикой» (1:1) и с «Ахматом» (1:3), между этими встречами еще и в Кубке «Крылья» проиграли «Сочи», пусть и в серии 11-метровых (1:2).

Так что я тут не особо верю в успех хозяев поля. К матчам с «Краснодаром» нужно подходить в хорошей форме, в игровом тонусе. А у «Крыльев» сейчас и этого нет, и это мы не говорим про разницу в классе между игроками обоих клубов. Самарцы идут на серии без побед, которую вряд ли тут сумеют прервать», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».