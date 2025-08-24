Скидки
ЦСКА — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

ЦСКА — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Акрон».

Ставка: сухая победа ЦСКА за 2.50.

«Московские армейцы, так впечатляюще на стартовом на старте сезона выглядящие, дома будут принимать «Акрон» Заура Тедеева. Тут про ЦСКА можно много говорить, все и так прекрасно всё видят: прекрасная игра в полузащите, и Глебов с Круговым в отличной форме, и Кисляк с Обляковым, и впереди старательно действует Мусаев, Матеус Алвес становится одной из ключевых фигур команды. Уход Роши как будто бы армейцы не заметили. Здорово смотрится Лукин в паре с Дивеевым. Еще и новичков Даниэля Руиса и Жоао Виктора армейцы приобрели за эту неделю. В общем, ЦСКА — явный фаворит в игре с «Акроном».

«Акрон» не очень убедительно смотрелся в игре с «Оренбургом», ну и плюс на выезде тоже «Акрон» не всегда может продемонстрировать весь свой потенциал и организацию игры. В прошлом сезоне ЦСКА уверенно «Акрон» переиграл дома 4:0. Я думаю, что и здесь армейцы должны выиграть, вряд ли позволив много создать сопернику. А с Дзюбой там Дивеев и Лукин постараются как-то справиться.

Мой прогноз — ЦСКА выиграет и не пропустит за 2.50», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

