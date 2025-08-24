Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Акрон»: ставка Игоря Семшова на игру 6-го тура РПЛ

ЦСКА — «Акрон»: ставка Игоря Семшова на игру 6-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Акрон».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«В матче 6-го тура РПЛ московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимает тольяттинский «Акрон». Армейцы под руководством Фабио Челестини находятся в отличной форме: занимают третье место в таблице с 11-ю набранными очками. Особо выделим убедительные победы над «Рубином» (5:1) и «Динамо» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда демонстрирует атакующий футбол, быстро переходит в атаку и эффективно прессингует. У армейцев особенно выделяется защитник Данил Круговой с тремя забитыми мячами в этом сезоне.

«Акрон» с шестью очками выглядит крепким середняком, способным навязать борьбу фаворитам: уже сыграл вничью со «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», но в прошлом туре неожиданно проиграл «Оренбургу» (1:2). Главная угроза гостей — Артём Дзюба, который уже забил два гола в этом сезоне и отдал две передачи.

Очные матчи между этими командами часто бывают с большим количеством голов. Поставим на тотал больше 2,5», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
ЦСКА — «Акрон»: Челестини отомстит за Кубок России
ЦСКА — «Акрон»: Челестини отомстит за Кубок России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android