ЦСКА — «Акрон»: ставка Игоря Семшова на игру 6-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Акрон».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«В матче 6-го тура РПЛ московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимает тольяттинский «Акрон». Армейцы под руководством Фабио Челестини находятся в отличной форме: занимают третье место в таблице с 11-ю набранными очками. Особо выделим убедительные победы над «Рубином» (5:1) и «Динамо» (3:1).

Команда демонстрирует атакующий футбол, быстро переходит в атаку и эффективно прессингует. У армейцев особенно выделяется защитник Данил Круговой с тремя забитыми мячами в этом сезоне.

«Акрон» с шестью очками выглядит крепким середняком, способным навязать борьбу фаворитам: уже сыграл вничью со «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», но в прошлом туре неожиданно проиграл «Оренбургу» (1:2). Главная угроза гостей — Артём Дзюба, который уже забил два гола в этом сезоне и отдал две передачи.

Очные матчи между этими командами часто бывают с большим количеством голов. Поставим на тотал больше 2,5», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».