«Сочи» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика».

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Очень сложный матч для прогноза — это заключительная игра 6-го тура. Она пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт», «Сочи» будет принимать «Балтику». «Балтика» вроде бы по всем раскладам явный фаворит. У Талалаева команда более крепкая, выстроенная, понятная, в отличие от «Сочи» Морено. 1:5 в прошлом туре, и без Алвеса в этом матче придётся играть. И пока кажется, что набор футболистов как-то несовместим с идеями Роберта Морено. Поэтому, с одной стороны, «Балтика» явный фаворит, и если выиграет, это точно не будет сенсацией. А с другой стороны, у «Сочи» очень хорошая группа атаки, есть футболисты, которые могут сделать гол из ничего, как Зиньковский в том же матче с «Краснодаром» в прошлом туре.

Наверное, на гол «Сочи» можно рассчитывать. Ну и, скорее всего, «Балтика» что-то своё реализует. У «Балтики» классные нападающие, и со скамейки здорово выходят те же Тентон и Оффор, есть и Саусь, и Ковалёв. Ну, в общем, команда у Талалаева заслуживает самых лестных слов на старте сезона, и абсолютно заслуженно. Плюс стандарты у «Балтики» здорово отточены», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

