«Сочи» — «Балтика»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 6-го тура чемпионата России

Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Сочи» — «Балтика».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

«Сочи» – «Балтика», шестой тур РПЛ. Интересная и очень сложная игра для прогноза, по крайней мере, для меня. Одно очко у хозяев и девять очков у дебютанта. «Балтика» хороша. Состав стабилен, тренер чётко знает и понимает своих игроков, так же как и они его. Но возьмут ли они очки, сказать трудно.

У «Сочи» практически новая команда, которая потихоньку набирает обороты. Уже есть первое набранное очко в чемпионате (ничья с «Динамо» Москва дома), победа в Кубке над «Крыльями» по пенальти. И пора бы уже в чемпионате завоевать первую победу.

Игра, как говорится, на три результата. Поэтому выбирать команду-победителя, я не буду. И предлагаю прогноз на количество голов. Есть предчувствие, что их будет много. «Сочи» постарается доминировать и, скорее всего, забьет. А гости, учитывая не очень слаженную игру в обороне хозяев (15 пропущенных голов в пяти матчах чемпионата) сумеют тоже отличиться», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

Комментарии
