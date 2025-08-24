Скидки
«Овьедо» — «Реал»: ставка Александра Мостового на матч 2-го тура Примеры

Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Овьедо» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 5.40.

«Овьедо» и «Реал» Мадрид сыграют во втором туре испанской Примеры. Тут без сенсаций будет, я уверен. Команда Хаби Алонсо легко три очка наберёт.

Уровень оппонентов тут сильно разный. «Овьедо» в прошлом сезоне представлял Сегунду, где очень давно играл, не поднимался в Ла Лигу. Но вот в предыдущем розыгрыше удачно выступил. Ничья в одном из последних туров помешала «синим» получить прямую путёвку в чемпионат Испании. По итогу через стыки «Овьедо» пробивался в Примеру.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а «Реал» Мадрид – это «Реал» Мадрид. Тут рассказывать никому ничего не надо. Стоит только упомянуть, что прошлый сезон коллектив провалил, ничего не выиграл. Вдвойне обидно было, что почти везде у него трофеи отбирала именно «Барселона», переживающая новый расцвет с Фликом. И «сливочные» тоже решили сменить тренера – вместо Анчелотти пришел молодой Хаби Алонсо.

Первый опыт с клубом у испанца случился сразу же на крупном турнире – клубном чемпионате мира. Товарищеский турнир с большими призовыми и сильными оппонентами. «Реал» там вышел в плей-офф, но был выбит «ПСЖ» (0:4). Но пристально КЧМ я бы всё равно не рассматривал, игроки тогда толком ещё не успели отдохнуть, да и Хаби Алонсо привыкал к новой команде.

Сейчас же всё уже по-другому. Чемпионат стартовал, и в первом туре «Королевский клуб» набрал три очка, обыграл «Осасуну» со скромным счётом 1:0. Мбаппе забил единственный гол с пенальти, который сам заработал. Мог бы счёт, конечно, быть и более крупным – во втором тайме много моментов у «Реала» было. «Овьедо» же ожидаемо стартовал в турнире, проиграл «Вильярреалу», оппоненту другого уровня – 0:2.

В общем, я и сейчас не предвижу иного исхода, кроме победы «Реала». Соперник намного слабее, долго играл в Сегунде. Составы их по уровню сравнивать нет смысла. Думаю, мадридцы выиграют, но много сил на это не затратят», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

