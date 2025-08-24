Скидки
«Овьедо» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Овьедо» — «Реал».

Ставка: гол «Овьедо» за 2.03.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
«Здесь не берусь судить, и вот почему. Изначально я вообще думал, что «Овьедо» не проиграет, но многие мои друзья уверены в том, что «Реал» выиграет на выезде.

Это первый домашний матч для «Овьедо» после возвращения в Ла Лигу, и произойти может что угодно. Я согласен, что «Реал» все-таки сильнее, но со своей обороной в игре с «Овьедо» на выезде не пропустить будет сложно.

И в первом туре «Овьедо» показал, что умеет играть. До удаления и моменты создавали, и пенальти не забили. Здесь поставлю простую ставку: гол «Овьедо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

