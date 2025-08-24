«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Эльвина Керимова на матч АПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.18.

«Фулхэм» против «Манчестер Юнайтед», второй тур АПЛ. «МЮ» на старте сезона проиграл дома «Арсеналу», но проиграл не по делу, пропустив быстрый гол от Калафьори. Но в целом, если брать статистику и если вы видели матч, то вы понимаете, что «Юнайтед» не должен был проигрывать: 22 удара против девяти у «Арсенала», 61% владения у «Юнайтед», у «Арсенала — 39%.

«МЮ» создавал моменты, он, в общем, мог победить и должен был побеждать, но пропустил гол после ошибки вратаря. Хотя кто-то считает, что там должно было быть нарушение правил за фол на Байиндыре, но он не был зафиксирован. 1.52 xG у «МЮ», выше, чем у «Арсенала». В общем, «Юнайтед» провёл хороший матч, но проиграл, и стартовал с поражения домашнего в матче с серьёзным соперником, но проиграл не по делу.

«Фулхэм», в свою очередь, сыграл вничью с «Брайтоном» в гостях. Он отыгрался в концовке, проигрывал почти целый тайм. Родриго Мунис, вышедший на замену, забил на шестой добавленной минуте. Первый тайм «Фулхэм» провёл плохой, всего с двумя ударами. Во втором тайме, правда, уже поменял игру и больше владел мячом, все-таки смог спастись.

Так что «Фулхэм» начал с ничьи. И вот домашняя игра с «Юнайтед». «МЮ», конечно, будет тяжело, но очень позитивное впечатление оставила команда Аморима. Я думаю, что, если «Юнайтед» так сыграет, можно обыграть «Фулхэм» на его поле», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».