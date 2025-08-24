«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 24 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.09.

«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся во втором туре АПЛ. «Красные дьяволы» неплохо смотрелись неделю назад против более сильного соперника. Жду, что команда Аморима первые очки в турнире все-таки наберёт.

«Манчестер Юнайтед» хорошо начал сезон. Да, проиграл он «Арсеналу», но зато – как проиграл? Достойный матч в исполнении команды Аморима. Только вот с пропущенным голом не повезло, со стандарта пропустили. В остальном свежо и активно действовал клуб, особенно в первом тайме. Мбемо был очень опасен, Кунья был полезен – новые трансферы сработали, Шешко, правда, пока не вписывается в состав, но он пришёл около недели назад. Не смог «МЮ» выиграть, но был очень близок если не к победе, то к ничьей точно. А ведь «Арсенал» — один из претендентов на чемпионство в АПЛ.

Само собой, от «Юнайтед» огромные ожидания сейчас, от Аморима, если конкретно. Он пришёл в середине прошлого сезона, но спасать команду здесь и сейчас не стал. Португалец был настроен на долгий срок, а это означало перестройку клуба. Так что прошлый сезон почти ничем хорошим, кроме финала Лиги Европы, и то проигранного, не запомнился. Летом состав сменился, некоторые игроки ушли. И учитывая то, как прошёл матч с «Арсеналом», свет в конце тоннеля есть.

«Фулхэм» прошлый сезон в АПЛ выступил явно лучше «Ман Юнайтед». Об этом говорит хотя бы финишная позиция команды – 11-я. Даже за еврокубки «дачники» боролись, были не так далеки от финиша в топ-7. Но в конце сезона они много очков теряли, по итогу опустившись к середине таблицы.

Новый сезон для «Фулхэма» начался с игры против равного оппонента – «Брайтона». Они поделили очки. Не лучшая игра в исполнении «дачников», в первом тайме они ещё неплохо выглядели, но вот во втором уже хуже смотрелись. «Брайтон» едва не выиграл, но клуб успел сравнять на последних минутах.

В общем, статус и уровень «Ман Юнайтед», конечно, выше. Да, в прошлом сезоне он выступал хуже, но сейчас уже прошло время. Команда Аморима в игре с «Арсеналом» показала, что начинает приходить в себя. Настрой всё равно у нее боевой, состав очень сильный. Вряд ли хозяевам тут удастся набрать очки», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».