Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Комо» — «Лацио»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А

«Комо» — «Лацио»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-лиги «Комо» — «Лацио».

Ставка: «Комо» не проиграет за 1.50.

«Команда Сеска Фабрегаса подходит к старту с прекрасной предсезонной подготовкой, одержав четыре победы в пяти последних матчах и демонстрируя атакующий футбол с высокой результативностью — 12 голов за пять предсезонных игр. Ключевыми фигурами в атаке хозяев стали греческий нападающий Анастасиос Дувикас, оформивший дубль в Кубке Италии против «Зюдтироля» (3:1), и новички летнего трансферного окна — хорватский полузащитник Мартин Батурина и испанский нападающий Альваро Мората.

Италия — Серия А . 1-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Комо
Комо
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лацио» под руководством Маурицио Сарри выглядит более стабильно в организационном плане, но испытывает проблемы в атаке и в официальных матчах часто действует осторожно, делая ставку на оборону и контратаки.

История очных встреч показывает преимущество римлян, которые не проигрывали «Комо» в последних четырёх матчах. Однако текущая форма и домашний статус делают «Комо» фаворитом. Поставим на то, что «Комо» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android