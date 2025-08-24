«Комо» — «Лацио»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-лиги «Комо» — «Лацио».

Ставка: «Комо» не проиграет за 1.50.

«Команда Сеска Фабрегаса подходит к старту с прекрасной предсезонной подготовкой, одержав четыре победы в пяти последних матчах и демонстрируя атакующий футбол с высокой результативностью — 12 голов за пять предсезонных игр. Ключевыми фигурами в атаке хозяев стали греческий нападающий Анастасиос Дувикас, оформивший дубль в Кубке Италии против «Зюдтироля» (3:1), и новички летнего трансферного окна — хорватский полузащитник Мартин Батурина и испанский нападающий Альваро Мората.

«Лацио» под руководством Маурицио Сарри выглядит более стабильно в организационном плане, но испытывает проблемы в атаке и в официальных матчах часто действует осторожно, делая ставку на оборону и контратаки.

История очных встреч показывает преимущество римлян, которые не проигрывали «Комо» в последних четырёх матчах. Однако текущая форма и домашний статус делают «Комо» фаворитом. Поставим на то, что «Комо» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».