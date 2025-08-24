«Ювентус» — «Парма»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Парма».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 7.40.

«Ювентус» и «Парма» стартуют в рамках нового сезона Серии А. Жду тут победы туринцев, хотя и крупный счет вряд ли будет.

«Парма» тяжелый прошлый сезон провела. Клуб спасся от вылета, удачно провел последние туры, по разу сыграв вничью и победив. В итоге, он оторвался от вылетающих преследователей, финишировал на 16 строчке. Летом у команды изменился состав, пока больше игроков «на выход» шло, продавали «крестоносцы» и отдавали футболистов в аренду.

Летом «Парма» провела пять товарищеских встреч – по две победы и ничьи, а также одно поражение. Но топовых оппонентов за этот период у нее не было, разве что, можно вспомнить равных соперников «Вердер» (0:0), «Мальорка» (1:1). Также коллектив уже стартовал неделю назад в Кубке Италии, где обыграл «Пескару» из дивизиона рангом ниже – 2:0.

«Ювентус», само собой, провел прошлый сезон намного лучше, что неудивительно – это все еще топ-клуб Италии, несмотря на то что чемпионств у него уже давно не было. Прошлый розыгрыш Серии А интересно складывался у туринцев, начинали они его с Тиаго Моттой на тренерском мостике, шли неплохо, почти не проигрывали. Но к зиме у «Юве» было в активе больше ничьих, чем побед.

Затем еще и из ЛЧ рано вылетела «старая синьора» не от самого сильного оппонента. По итогу, Мотта ушел в отставку, его заменил Игор Тудор, с которым результаты «Юве» улучшились. Спас он сезон, финишировав с клубом на четвертом месте в Серии А. Летом клуб еще и принял участие в Клубном ЧМ, где, впрочем, далеко не прошел – в плей-офф он в первом же раунде вылетел от «Реала» Мадрид (0:1).

И вот из-за КЧМ, я думаю, начало сезона будет тяжелым для «Ювентуса». Да, его состав тоже изменился, клуб много покупал. Одним из главных приобретений стал приход Консейсау из «Порту». Но все равно форма игроков из-за летнего турнира сейчас будет не лучшей. Так что я поставлю на победу «Ювентуса», но не думаю, что счет будет разгромным», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».