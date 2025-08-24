«Аталанта» — «Пиза»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А 24 августа

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Пиза».

Ставка: победа «Аталанты» и ТБ 2.5 за 1.89.

«Аталанта» против «Пизы», первый тур Серии А. «Аталанта» уже без Джан Пьеро Гасперини, но теперь тренирует его ученик Иван Юрич, которого мы хорошо знаем по работе с «Торино» прежде всего. Да, в «Саутгемптоне» не получилось, как и в «Роме», он толком не поработал. Но вот он в «Аталанте», команде, которая хорошо знакома с принципами игры, которые близки Юричу, – персональный прессинг по всему полю, каждый с каждым, интенсив, игра быстрая, много игры вперёд, в общем, игра, основанная на прессинге, стиль, основанный на прессинге. Я думаю, что Юрич этой команде должен подойти.

Есть вопрос, получится ли у него как у Гасперини? Сложно сказать, сложно повторить то, что сделал Гасперини, но со стилем команда знакома. Она потеряла Ретеги, своего лучшего бомбардира, вообще лучшего бомбардира прошлого сезона, но есть и приобретения, есть игроки, которых удалось сохранить, что важно, Лукман, например, да и костяк остался у «Аталанты». Кетеларе в команде. В общем, я думаю, что это интересно будет, по крайне мере, понаблюдать за процессом, за жизнью «Аталанты» после Гасперини, который ушёл в «Рому».

«Пиза» взлетела в Серию А. Её тренирует Альберто Джилардино. Сложно сказать, чего от неё ждать. Вообще, достаточно часто в Италии команды, которые поднимаются из Серии B, тут же в неё возвращаются. «Пиза» не очень может быть довольна соперником в первом туре, ещё и на выезде с «Аталантой», которая, конечно же, фаворит.

Я думаю, что «Аталанта» должна своё взять в матче с дебютантом Серии А. Мне кажется, «Аталанта» победит через «верх». Ставка — «победа «Аталанты» и тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 1.89. Мне кажется, повторюсь, принципы игры знакомы футболистам «Аталанты» у Юрича. Ну, по крайней мере, в матче с «Пизой» дома в первом туре должно получиться набрать три очка. Я думаю, «Аталанта» в матче – явный фаворит», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».