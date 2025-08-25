«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.03.

«Один из центральных матчей второго тура АПЛ — «Ньюкасл» против «Ливерпуля». Сейчас это два клуба, которые, как минимум, рассчитывают на финиш в топ-5, в еврокубковой зоне. «Красные» еще и являются действующими чемпионами. Не жду для них легкой игры, но все же верю в успех команды Слота.

«Ливерпуль» уже два матча в новом сезоне провел. Стартовал он неудачно — в Суперкубке Англии не смог обыграть «Кристал Пэлас», все решалось у них в серии пенальти, в которой «красные» и уступили. Затем у подопечных Слота был еще один непростой матч, уже в первом туре АПЛ — против «Борнмута». В целом. «Ливерпуль» смотрелся лучше, но пропускал снова, к 76 минуте счет был 2:2, но мерсисайдцы успели еще дважды забить, реализовали свои моменты — 4:2.

А вот у «Ньюкасла» были явные проблемы с реализацией в первом туре АПЛ. С «Астон Виллой» они играли. Равные оппоненты. В игре «сороки» явно были ближе к победе, много моментов имели. Но была видна явная проблема, связанная с отсутствием Исака, который пытается уйти из клуба. Забить команде Хау так и не удалось — 0:0 по итогу.

Прошлый сезон «Ньюкасл» провел отлично для своего уровня. До последнего тура он боролся за попадание в ЛЧ. И со своей задачей «сороки» справились, финишировали в топ-5, опередили как раз «Астон Виллу». Ну а «Ливерпуль» в доминирующей манере выиграл чемпионство, сделал это досрочно. Да, у «Ман Сити» в сезоне были проблемы, они рано выпали из борьбы за первое место. Но вот с «Арсеналом» по итогу пришлось подопечным Слота конкурировать, и они заняли первую строчку.

Думаю, легко тут действующему чемпиону Англии точно не будет. Для него это еще и выездная игра. К тому же, в очных встречах у них все не так очевидно, чередовали они разные результаты в последние годы.

Но уровень «Ливерпуля» все-таки возьмет свое. Состав у него сильно обновился, с каждой игрой «красные» будут прибавлять, выступать лучше. Ставлю на их победу с коэффициентом 2.03», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».