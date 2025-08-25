Эксперты назвали фаворитов РПЛ после 6-го тура

В РПЛ остался позади 6-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0), прервал серию поражений и по-прежнему остаётся фаворитом у букмекеров. Поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 3.15 (перед 6-м туром было 3.20).

«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и опережает петербуржцев на шесть очков. Шансы краснодарцев выиграть РПЛ выросли — коэффициент снизился с 3.40 до 3.20.

ЦСКА победил «Акрон» (3:1) и идёт вторым, отставая от «Краснодара» на одно очко. Коэффициент на чемпионство команды Фабио Челестини остался прежним — 5.00.

«Локомотив» упустил победу над «Ростовом» (3:3) и лишился лидерства, вероятность итогового успеха команды Михаила Галактионова уменьшилась. Сейчас поставить на железнодорожников можно за 10.00, а перед 6-м туром коэффициент составлял 7.00.

«Спартак» и «Динамо» одержали победы, соответственно, над «Рубином» (2:0) и «Пари НН» (3:0). Заключить пари на чемпионство красно-белых можно за 13.00, а на бело-голубых за 15.00. Эти котировки остались без изменения.

В два раза после 6-го тура выросли шансы «Балтики» стать чемпионом. Калининградцы обыграли «Сочи» (2:0), теперь на их победу в РПЛ можно сделать ставку за 50.00, а перед стартом тура коэффициент был 100.00. Команда Андрея Талалаева идёт на четвёртой строчке, отставая от лидера на три очка.