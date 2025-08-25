Скидки
«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.96.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
«Если говорить о «сороках», то команда выглядела лучше, чем ожидалось в первом туре. Как я говорил на прошлой неделе, лето для Эдди Хау прошло хуже не придумаешь: никого из желаемых нападающих приобрести не удалось. Более того, Исак отказался тренироваться и играть. Непонятно, что будет дальше, и в итоге пришлось использовать Гордона в качестве центрфорварда в первом туре. Смотрелось это не очень здорово. Но в целом по движению «сороки» выглядели неплохо, атаковали разнообразно и были мощнее «Астон Виллы».

Что касается «Ливерпуля», то, как и предполагалось, проблемы без мяча обнажились. «Борнмут» слишком много получал свободы, и два пропущенных мяча это показали. Но впереди все выглядело достойно: моменты создавались, реализация была на уровне, забили 4 гола. Важный мяч на счету Кьезы, чья дальнейшая судьба в тот момент была неясна, но теперь все решено — он остается в команде как минимум на этот сезон.

Не лучшим образом выглядели фланги обороны: Керкес и Фримпонг. Списываем это на первый тур. Во втором уже возвращается в центр поля Гравенберх, дисквалифицированный на первый матч, и это должно улучшить игру в опорной зоне.

В целом «Ливерпуль» должен владеть инициативой, как и в большинстве матчей против «Ньюкасла». У гостей будет больше мяча, больше моментов. «Ньюкасл» же, скорее всего, выберет контратакующую тактику, будет больше играть от соперника. Но не удивлюсь, если как минимум раз мерсисайдцы пропустят.

Поэтому оптимальный вариант прогноза: «обе забьют», а «Ливерпуль» как минимум не проиграет», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

