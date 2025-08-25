Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата Англии

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 2.71.

«Ньюкасл» подходит ко второму туру с проблемами в атаке: Александр Исак заявил о желании покинуть клуб и не сыграет в этом матче. В предыдущем туре «сороки» сыграли вничью 0:0 с «Астон Виллой», создав несколько опасных моментов, но реализация из-за отсутствия главного форварда начала хромать.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота хорошо усилил состав в межсезонье. В первом туре команда одержала уверенную победу 4:2 над «Борнмутом», продемонстрировав агрессивный прессинг и разнообразие атак. Команда выглядит сбалансированной и мотивированной, стремясь к защите титула.

У «Ньюкасла» есть ресурсы для борьбы, но класс и стабильность «Ливерпуля» дают гостям явное преимущество. Думаю, будет открытый матч с голами, но контроль ключевых моментов и победа должны остаться за мерсисайдцами», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Арне Слот включил турборежим
«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Арне Слот включил турборежим
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android