«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 2.71.

«Ньюкасл» подходит ко второму туру с проблемами в атаке: Александр Исак заявил о желании покинуть клуб и не сыграет в этом матче. В предыдущем туре «сороки» сыграли вничью 0:0 с «Астон Виллой», создав несколько опасных моментов, но реализация из-за отсутствия главного форварда начала хромать.

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота хорошо усилил состав в межсезонье. В первом туре команда одержала уверенную победу 4:2 над «Борнмутом», продемонстрировав агрессивный прессинг и разнообразие атак. Команда выглядит сбалансированной и мотивированной, стремясь к защите титула.

У «Ньюкасла» есть ресурсы для борьбы, но класс и стабильность «Ливерпуля» дают гостям явное преимущество. Думаю, будет открытый матч с голами, но контроль ключевых моментов и победа должны остаться за мерсисайдцами», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».