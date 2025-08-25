«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: ставка Эльвина Керимова на игру 2-го тура АПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.83.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль», 2-й тур АПЛ. «Ньюкасл» в 1-м туре сыграл вничью с «Астон Виллой», 0:0. «Вилла» выступала в меньшинстве почти полчаса после удаления Консы. И у «Ньюкасла» было заметное преимущество по статистике, если смотреть — 16:3 по ударам, 60 на 40 — по владению. Но забить «Ньюкасл» так и не смог. И, в общем, по существу, играли без чистого нападающего. Да, Гордон был ложной девяткой. С Исаком ситуация всем известная, и он хочет уйти из команды. Это, конечно, для «Ньюкасла» серьёзнейшая, в общем, невосполнимая потеря.

Что касается «Ливерпуля», он начал сезон с поражения в Суперкубке от «Кристал Пэлас» в серии пенальти и с победы над «Борнмутом». Что объединяет эти два матча? В них «Ливерпуль» и забивал, и пропускал, и забивал много, и пропускал достаточно много. По два гола пропускал «Ливерпуль» в каждой из этих встреч, забил в Суперкубке два, в чемпионате — четыре. Но ещё одна тенденция: «Ливерпуль» в этих матчах вёл в счёте и всякий раз упускал преимущество. Однако с «Борнмутом» в итоге дожали, да, победили 4:2, даже Кьеза забил. Ну вот, тенденция не очень хорошая.

Но «Ливерпуль» меняется. Состав, вы в курсе, изменился заметно, много новых игроков, звёзд. Команда супернаполнена талантами и большими игроками, и в атаке сейчас Экитике, появился Вирц на фланге, появился Фримпонг, который уже забил. В общем, в любом случае для сыгранности время нужно, и страдает больше всего пока защита «Ливерпуля» от этих изменений. И с «Ньюкаслом» в гостях будет сложная встреча.

Я здесь в исход, честно говоря, не полезу. Думаю, что «Ньюкасл» в состоянии забить «Ливерпулю» дома, а «Ливерпуль» со своей суператакой, конечно, должен тоже забивать. Я здесь возьму ставку на результативный матч. Комбинированная ставка: «обе забьют и тотал больше 2.5 голов» с коэффициентом 1.83», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».