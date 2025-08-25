Скидки
«Интер» — «Торино»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Торино».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.40.

«Вице-чемпион прошлого розыгрыша Серии А начинает новый сезон. «Интер» сыграет с «Торино» в первом туре. Уровень миланцев выше, пусть и легкой победы их я сейчас все-таки не жду.

25 августа 2025, понедельник. 21:45 МСК
«Интер» провел прошлый сезон, с одной стороны, не лучшим образом, он ничего не выиграл. С другой стороны, его результатам даже топовые представители Серии А позавидовали, я думаю. Ведь команда Индзаги до последнего тура боролась за победу в чемпионате, уступив по итогу «Наполи». В Лиге чемпионов «Интер» дошел до финала, выбил в плей-офф «Баварию» и «Барселону». Сам трофей миланцы упустили, проиграв «ПСЖ». Также определенные шансы у команды были в Кубке и Суперкубке Италии.

Несмотря на такой «почти трофейный» сезон, Симоне Индзаги решил уйти в отставку, уехал в Саудовскую Аравию. Ему на замену пришел молодой специалист Кристиан Киву, с которым «Интер» уже провел один турнир — Клубный чемпионат мира. Впрочем, надолго в нем представитель Италии не задержался — вышел из группы и в плей-офф сразу же вылетел от «Флуминенсе».

«Торино» такими же достижениями, как у «Интера», само собой, похвастаться не может. Это типичный «середняк» Серии А, который может отобрать очки у любого соперника в лиге. Но на дистанции «быки» обычно не справляются, выступают нестабильно и финишируют в середине турнира. Так произошло и в прошлом сезоне — 11 итоговая строчка, за новичком турнира, «Комо».

Я тут не вижу особых шансов для туринцев. Да, «Интеру» будет не так легко, так как он летом участвовал на КЧМ, все равно футболисты отдыхали не так много, как могли бы. Но даже в таком состоянии миланцы обязаны обыгрывать «Торино». В очных противостояниях «быки» тоже давно не обыгрывали миланцев», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

«Интер» — «Торино». Скучать по Индзаги или радоваться с Киву?
