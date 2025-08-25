«Интер» — «Торино»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на игру Серии А «Интер» — «Торино».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.07.

«Интер» против «Торино», старт Серии А. «Интер» в прошлом сезоне, я думаю, многие помнят, проиграл все на финише: и чемпионат, и Кубок, и главную Лигу чемпионов. «Интер» меняется, он пригласил Кристиана Киву. Симоне Индзаги ушёл в «Аль-Хиляль», состав немножко меняется и будет меняться. При этом, Чалханоглу, например, остался, остался Лаутаро, костяк команды остался, но моложе она не становится. Поэтому молодые игроки будут постепенно появляться. Я думаю, в «Интере» сезон ожидается тяжёлый, потому что финансовое положение клуба, прямо скажем, непростое.

И вот первая игра сезона дома против «Торино», который уже, в отличие от «Интера», первый официальный матч сыграл в этом сезоне, в Кубке обыграли «Модену» 1:0, благодаря голу Влашича. «Торино» с новым тренером в этом сезоне, с Марко Барони, который работал с «Лацио», помните, в прошлом чемпионате. «Лацио» классный первый круг провёл с тренером, даже шёл на третьем месте, в общем, в топ-4 долго команда была, но завалила вторую часть чемпионата, и в итоге даже в еврокубки не попал «Лацио». Это была катастрофа, в последнем туре упустили даже путёвку в Лигу конференций.

И Барони ушёл из «Лацио» в итоге, и вот он в «Торино». Клуб обладает качественным, по меркам Серии А, составом. Здесь есть звезды и здесь есть возможность побороться за еврокубки, как мне кажется. Хотя в Италии очень серьёзная конкуренция за еврокубки всегда. И посмотрим, что получится.

Первый тур с «Интером». Игра, честно говоря, сложная. Здесь, понятно, «Интер» – фаворит, но поскольку первый тур, и для «Интера» первая официальная игра, я не уверен в этом. Поэтому я в исход не лезу. Я возьму ставку на «количество голов два или три» за 2,07. 2:1, 1:2, 1:1, 2:0, 0:2, вот такой счёт крутится у меня в голове. Ну, это самые такие популярные, в общем, счета. Понятно, что «Интер», скорее всего, не проиграет, но я думаю, что и большого количества голов здесь ждать не стоит», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».