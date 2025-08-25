«Атлетик» — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Атлетика» 2:1 за 7.80.

«Во втором туре испанской Примеры сойдутся «Атлетик» и «Райо Вальекано». Я тут отдаю предпочтение хозяевам поля, чей уровень выше. Плюс, гостям будет тяжелее, у них было меньше времени на подготовку к игре.

В первом туре обе команды добыли победы. «Атлетик» встречался с «Севильей», выиграл у нее — 3:2. В первом тайме баски лучше выглядели, дважды забили, в том числе, Нико Уильямс пенальти реализовал. Но вот во втором тайме «Севилья» перестроилась и начала отыгрываться. По итогу, команда из Бильбао забила третий мяч и набрала три очка.

А вот у «Райо Вальекано» матч похожим образом складывался с «Жироной». Клуб забил все свои три мяча еще в первой 45-минутке, действовал уверенно. Оппонент еще и на поле вдесятером остался в конце тайма. Во второй части игры «пчелы» уже спокойнее выступали, катали мяч. «Жирона» один гол отыграла — 3:1 по итогу.

Но для «Райо» это был не последний матч на данный момент. На неделе он еще принимал участие в первом матче квалификации Лиги конференций. На выезде испанцы играли с «Неманом», добыли минимальную победу, забив под конец. Но эта игра явно повлияет на состояние «пчел» в этом туре Ла Лиги.

В целом же, уровень «Атлетика», конечно, выше. Он лучше провел прошлый сезон, навязывал борьбу соперникам из топ-3, попал в Лигу чемпионов, иногда отбирал очки у сильных оппонентов. «Райо» для своего уровня тоже сезон провел успешно, набирал много очков и финишировал на восьмом месте, как раз попав в отбор в Лигу конференций.

Я тут верю в победу басков, состав у них сильнее, да и времени на подготовку было больше. В очных матчах в последние годы тоже только «Атлетик» выигрывал. Наберет три очка он и сейчас», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».