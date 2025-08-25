Скидки
«Ротор» — «Торпедо»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги

«Ротор» — «Торпедо»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги
Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Торпедо».

Ставка: ничья за 2.75.

«Ротор» на своём поле в последних пяти матчах дома потерпел всего одно поражение — волгоградцы дома играют довольно успешно. Команда действует аккуратно и сосредоточенно, не рискуя лишний раз в обороне. Но в атаке у «Ротора» получается не очень, забивают они не так много.

Россия — Лига PARI . 6-й тур
25 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Торпедо» только сменился главный тренер — Кононова уволили, и пока и. о. работает Павел Кирильчик. При нём команда в последнем туре неожиданно обыграла «Урал», но вряд ли москвичи смогут сразу обрести стабильность.

В таких условиях можно ожидать равную игру, где обе стороны будут действовать внимательно и не позволят сопернику лёгких моментов. Беру ничью за 2.75», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

