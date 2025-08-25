Скидки
«Трактор» — «Амур»: ставка Артура Хайруллина на матч Кубка губернатора Челябинской области

«Трактор» — «Амур»: ставка Артура Хайруллина на матч Кубка губернатора Челябинской области
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Трактор» — «Амур».

Ставка: победа «Трактора» за 1.53.

«Ещё когда «Трактор» триумфально двигался к финалу Кубка Гагарина, было понятно, что главной звезды в следующем сезоне в составе команды не будет. Нападающего Максима Шабанова давно звали в НХЛ, и в итоге он подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». А вот уход основного вратаря Зака Фукале и нападающего Виталия Кравцова стал неожиданностью.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Уход Стивена Кэмпфера достаточно быстро компенсировался подписанием блеснувшего в минском «Динамо» Джордана Гросса — пожалуй, это можно расценивать как усиление состава. Но количественно оборона нуждается в усилении — потеря Артема Блажиевского и Ильи Николаева пока никак не компенсирована. Потери в атаке челябинцы компенсировали подписанием Джошуа Ливо, Михаила Григоренко, Егора Коршкова и Пьеррика Дюбе, но пока нет уверенности, что они равноценно заменят Шабанова и Кравцова.

«Амур» заметно усилил состав, но в первую очередь интересно посмотреть, как хабаровчане будут выглядеть под руководством нового главного тренера Александра Гальченюка. Особые надежды, разумеется, возлагаются на его сына, главную звезду команды. Но при этом любопытно посмотреть и на новичков – вратаря Дорожко, защитников Дыбленко, Соловьева, Евсеева, нападающих Свечникова, Заседу и Петькова.

Думаю, что в стартовом матче домашнего турнира челябинцы будут максимально заряжены, так что ставлю на их победу в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

