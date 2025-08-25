СКА — «Ак Барс»: прогноз Дарьи Мироновой на матч турнира имени Пучкова

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч СКА — «Ак Барс».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.53.

«СКА настолько видоизменился в межсезонье, что можно было бы дать и новое название всей организации. Изюминку составу добавляет новобранец Николай Голдобин, который умеет креативить вне зависимости от партнеров по звену. В целом, питерский клуб пока что сложно назвать единым организмом, и по набору имен получается формула: «кто в лес, кто по дрова». Не все легионеры присоединились к СКА, поэтому оптимального состава ожидать не стоит. Не секрет в том, что новый главный наставник питерцев — приверженец атакующего стиля, но с погрешностями в обороне. Это позволит гостям использовать свои моменты. Игоря Ларионова ждет проверка боем — слепить боеспособную команду.

Стиль Анвара Гатиятулина сложно отнести к открытому хоккею. Сам тренер признается, что мысль видна, но пока что нет свежести. В отличие от соперника, казанцы точно находятся под нагрузками. По составу «Ак Барс» выглядит опытнее и посолиднее, хотя и очень специфично. План казанцев можно отнести к способности высасывать силы из соперников и терпеть. За креатив будут отвечать Семенов, Барабанов, Галимов и Яшкин, а лезть под кожу — Фисенко и Дыняк. С приходом Бердина увеличилась глубина. Матч за матчем набирает форму Биро. Дебют Григория Денисенко все ближе, но на момент написания прогноза точной информации нет. Денисенко смог бы улучшить розыгрыш большинства «Ак Барса» — пока что этот компонент буксует.

Гости выглядят более предпочтительно, но настораживает момент предсезонных нагрузок. В какой-то момент может пойти трещина в обороне. Домашнему коллективу необходимо начать с положительной ноты и хотя бы пару раз забить, поэтому сыграем на результативности», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».