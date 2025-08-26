Скидки
«Кайрат» — «Селтик»: определён фаворит ответного матча Лиги чемпионов

26 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют казахстанский «Кайрат» и шотландский «Селтик». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Начало — в 19:45 мск.

Встреча в Глазго завершилась вничью — 0:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шотландскому клубу. Поставить на победу «Селтика» можно с коэффициентом 1.62, а шансы «Кайрата» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

