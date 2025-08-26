«Кайрат» — «Селтик»: прогноз на игру в Казахстане

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» — «Селтик».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.25.

«Кайрат» хочет переписать историю. Ему осталось сделать всего один шаг, чтобы впервые сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. В первой встрече с «Селтиком» в Глазго команда удержала ничью 0:0.

С начала нового сезона команда из Глазго никому не проигрывает. В чемпионате Шотландии одержала три победы из трёх с общим счётом 6:0, а в Кубке страны разгромила «Фалкир» (4:1). Чемпион продолжает рассчитывать на свою надёжную оборону и мощную атаку, которая в прошлом сезоне первенства забила 112 мячей.

Этот матч запросто может закончиться ещё одной ничьей или всего одним забитым мячом. Только в чью пользу? Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Из-за повреждения основного голкипера «Кайрат» ещё глубже сядет в оборону, но переиграть Шмейхеля — непростая задача, даже для юного таланта Дастана Сатпаева.