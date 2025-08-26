Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Штурм» — «Будё-Глимт»: прогноз на игру Лиги чемпионов

«Штурм» — «Будё-Глимт»: прогноз на игру Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Штурм» — «Будё-Глимт».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 3.60.

Материалы по теме
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026

«Будё-Глимт» в первой встрече уничтожил оборону «Штурма», выиграв со счётом 5:0. Даже если чудо произойдёт и «Штурм» забьёт пять мячей, он всё равно не сможет выиграть всухую. Ответные голы обязательно будут. Никак не залатать дыры в обороне и не исправить проблему с голкипером. Тем более «Будё-Глимт» приедет тем же боевым составом и без изменений в игре.

Хьетиль Кнутсен понимает, что остался последний шаг до выхода в групповой этап Лиги чемпионов, лучше не рисковать. Серия его подопечных без поражений длится на протяжении 10 матчей. В восьми из них были добыты победы. Набрав такой сумасшедший ход, клуб из Будё даже вернул себе первое место в чемпионате Норвегии.

Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 мяча. «Штурм» обречён, однако будет действовать крайне агрессивно в атаке. В прошлом сезоне он забивал дома четырежды даже «Зальцбургу». «Будё-Глимт» не станет спешить, но и просто стоять у ворот и ждать атак соперника не будет. Хайкин большой молодец, однако даже он неоднократно в этом сезоне получал по два мяча в свои ворота.

Материалы по теме
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android