«Штурм» — «Будё-Глимт»: эксперты предсказали точный счёт

26 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют австрийский «Штурм» и норвежский «Будё-Глимт». Встреча состоится на стадионе «Меркур Арена» в Граце (Австрия). Начало — в 22:00 мск.

В первой игре «Будё-Глимт» оформил разгром — 5:0.

Поставить на победу «Будё-Глимт» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Штурма» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.00). Победа «Будё-Глимт» 2:1 доступна за 8.50, на 2:1 в пользу «Штурма» дают 9.00.