Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Штурм» — «Будё-Глимт»: эксперты предсказали точный счёт

«Штурм» — «Будё-Глимт»: эксперты предсказали точный счёт
Комментарии

26 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют австрийский «Штурм» и норвежский «Будё-Глимт». Встреча состоится на стадионе «Меркур Арена» в Граце (Австрия). Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026

В первой игре «Будё-Глимт» оформил разгром — 5:0.

Поставить на победу «Будё-Глимт» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Штурма» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.00). Победа «Будё-Глимт» 2:1 доступна за 8.50, на 2:1 в пользу «Штурма» дают 9.00.

Материалы по теме
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android