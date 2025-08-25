БК Леон запустила обновлённую программу лояльности Leon Family

Букмекерская компания представила обновлённую программу лояльности, которая позволит клиентам участвовать в эксклюзивных акциях и розыгрышах, получать кешбэк с пари, обменивать бонусные баллы на фрибеты и фирменный мерч.

Программа построена на системе статусов: IRON, BRONZE, SILVER, GOLD и DIAMOND, каждый из которых открывает доступ к расширенным привилегиям: от повышенного кэшбэка до 15% и персонального менеджера до приглашений на офлайн-мероприятия и приятных подарков.

«Уникальной особенностью Leon Family является её универсальность — программа создана не только для опытных клиентов, но и для новичков. В отличие от большинства аналогичных предложений на рынке, где бонусы доступны лишь самым активным, в Leon Family персонализированные привилегии и бонусы могут быть доступны каждому. БК Леон ценит всех клиентов без исключения, и именно это делает программу по-настоящему особенной», — отметила PR-директор БК Нина Подгорнова.

Участники могут накапливать очки лояльности — «леоны» — и обменивать их на фрибеты или эксклюзивный мерч в леоншопе. Прогресс и текущий статус отображаются в личном кабинете на сайте или в приложении БК Леон.

