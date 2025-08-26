Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Айнтрахт» Брауншвейг — «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии

«Айнтрахт» Брауншвейг — «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Кубка Германии «Айнтрахт» Брауншвейг — «Штутгарт».

Ставка: «Штутгарт» победит с разницей в два и более мяча за 2.15.

Материалы по теме
«Кайрат» — «Селтик». Радость для «Челси» и мучение для казахстанцев
«Кайрат» — «Селтик». Радость для «Челси» и мучение для казахстанцев

«Айнтрахт» из Брауншвейга в прошлом сезоне чуть было не вылетел из Второй Бундеслиги. Ждать чуда не приходится. Сменился тренер, а состав пополнили футболисты из команд-конкурентов по Второй Бундеслиге. Причём не из самых сильных. Однако в трёх матчах в новом сезоне удалось добыть вполне неплохие результаты. Клуб из Брауншвейга выиграл у «Магдебурга» (1:0) и «Гройтер Фюрт» (2:0) и уступил «Карлсруэ» (0:2).

Два удаления в трёх встречах могут свидетельствовать о проблемах с дисциплиной или о том, что футболисты перестраиваются под тактическую схему нового тренера Хайнера Бакхауса. Всё это не сулит ничего хорошего в матче со «Штутгартом». Последний раз команды играли друг с другом в сезоне-2016/2017 Второй Бундеслиги. Одна встреча закончилась победой «швабов», а другая — вничью.

Но тот клуб из Штутгарта и сегодняшний — две абсолютно разные команды. Предлагаем поставить на то, что гости выиграют с форой (-1.5). Если Себастьян Хёнес выпустит основу хотя бы в нападении, то «Айнтрахту» не избежать разгрома. Да и «Штутгарту» срочно нужна победа, которая поможет прийти в себя.

Материалы по теме
«Штурм» — «Будё-Глимт». Без Худякова совсем худо, а Хайкин не робот
«Штурм» — «Будё-Глимт». Без Худякова совсем худо, а Хайкин не робот
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android