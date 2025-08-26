«Айнтрахт» Брауншвейг — «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Кубка Германии «Айнтрахт» Брауншвейг — «Штутгарт».

Ставка: «Штутгарт» победит с разницей в два и более мяча за 2.15.

«Айнтрахт» из Брауншвейга в прошлом сезоне чуть было не вылетел из Второй Бундеслиги. Ждать чуда не приходится. Сменился тренер, а состав пополнили футболисты из команд-конкурентов по Второй Бундеслиге. Причём не из самых сильных. Однако в трёх матчах в новом сезоне удалось добыть вполне неплохие результаты. Клуб из Брауншвейга выиграл у «Магдебурга» (1:0) и «Гройтер Фюрт» (2:0) и уступил «Карлсруэ» (0:2).

Два удаления в трёх встречах могут свидетельствовать о проблемах с дисциплиной или о том, что футболисты перестраиваются под тактическую схему нового тренера Хайнера Бакхауса. Всё это не сулит ничего хорошего в матче со «Штутгартом». Последний раз команды играли друг с другом в сезоне-2016/2017 Второй Бундеслиги. Одна встреча закончилась победой «швабов», а другая — вничью.

Но тот клуб из Штутгарта и сегодняшний — две абсолютно разные команды. Предлагаем поставить на то, что гости выиграют с форой (-1.5). Если Себастьян Хёнес выпустит основу хотя бы в нападении, то «Айнтрахту» не избежать разгрома. Да и «Штутгарту» срочно нужна победа, которая поможет прийти в себя.