Названы шансы «Зенита» победить «Оренбург» в Кубке России

Матч «Оренбург» — «Зенит» в Кубке России состоится 26 августа. Команды встречаются в рамках 3-го тура группового этапа, игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время предлагается с коэффициентом 1.41, что примерно соответствует 70% вероятности.

Успех «Оренбурга» идёт за 7.60, а ничейный исход — за 5.10. Эти котировки отражают разницу в классе между командами.

Вместе с тем аналитики ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 идёт за 1.66, тотал меньше 2.5 — за 2.30.

Вариант «обе забьют — да» оценивается в 1.85.