Стали известны шансы «Спартака» победить «Пари НН»

Матч «Спартак» — «Пари Нижний Новгород» пройдёт 26 августа на «Лукойл Арене» в Москве. Соперники сыграют в 3-м туре группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.31 (примерно 76% вероятности).

Ничья идёт за 5.20, успех «Пари НН» — за 10.00. Эти котировки отражают превосходство московского клуба.

Вместе с тем аналитики ждут голы: тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — 2.13.

Голы в обе стороны представлены с коэффициентом 2.11.