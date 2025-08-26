Скидки
«Спартак» — «Пари НН»: прогноз на игру Кубка России

«Спартак» — «Пари НН»: прогноз на игру Кубка России
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка России «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: «Спартак» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.00.

«Спартак» находится прямо сейчас в хорошем тонусе. Есть свежая победа над «Рубином» (2:0), а до этого случились боевые 2:2 с «Зенитом». Хотя петербуржцев можно и даже нужно было побеждать. В Кубке России была добыта ничья с махачкалинским «Динамо» при проигрыше в серии пенальти, так что в предстоящем матче у команды есть и мотивация, и ресурсы продлить удачную серию.

«Пари Нижний Новгород» более контрастный. Победы над «Ростовом» в Кубке России и махачкалинским «Динамо» в Российской Премьер-Лиге пробудили надежду, однако на прошлых выходных случилось крупное поражение от московского «Динамо» — 0:3. Когда команда Алексея Шпилевского агрессивно прессингует и быстро бежит вперёд, она оставляет свободные зоны у своей штрафной.

В предстоящем матче логично ждать, что мяч будет у «Спартака», задействуются активные фланги и второй темп из полуфлангов. «Пари НН» же может попробовать ответить средним блоком, быстрыми переходами в контратаку и стандартами. Баланс же факторов всё равно на стороне хозяев. Прогноз: победа «Спартака» со счётом 2:1 или 3:1. Класс, глубина и домашний фактор перевешивают в его сторону. Хотя нельзя исключать и острый выпад со стороны гостей.

