«Оренбург» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.55.

«Оренбург» стартовал в сезоне нервно, но прибавил к концу августа. Стал цеплять очки и исправлять турнирное положение. В РПЛ — выездная победа над «Акроном» (2:1), затем — дома 2:2 с «Ахматом» (гости доигрывали вдевятером). В Кубке России у оренбуржцев уже есть победа над «Ахматом» (2:1) после стартового поражения от «Рубина» (0:2). Команда опасна быстрым переходом в атаку, а в домашних условиях традиционно действует смело.

«Зенит» после скомканного старта набрал ход. В Кубке России выиграл у «Ахмата» (2:1) на выезде и у «Рубина» (3:0) дома, а в чемпионате России были 2:2 со «Спартаком» и затем — 4:0 с «Динамо» Махачкала. Команда Сергея Семака регулярно создаёт и реализует моменты плюс имеет глубину для ротации под кубковые встречи. Совершенно логично, что её считают фаворитом. Причём не только предстоящего матча, но и всего турнира. Это всё понятно.

Очные тенденции последних сезонов тоже за «Зенитом»: три подряд победы с одинаковым счётом 1:0 в 2024 году. Петербуржцы часто не против засушить такие игры и дожимать оппонента за счёт класса. То есть побеждают малой кровью. Учитывая, что в составе оренбургского клуба не так много футболистов уровня Российской Премьер-Лиги, а матч всего лишь кубковый на групповом этапе, скорее всего, Семак решит поступить аналогичным образом.