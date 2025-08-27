«Брюгге» — «Рейнджерс»: определён фаворит ответного матча Лиги чемпионов

27 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют бельгийский «Брюгге» и шотландский «Рейнджерс». Встреча состоится на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Начало — в 22:00 мск.

В первом матче сильнее оказался «Брюгге» — 3:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Брюгге» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Рейнджерс» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.