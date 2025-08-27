Назван фаворит ответного матча «Бенфика» — «Фенербахче»

27 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче». Встреча состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 22:00 мск.

В первой игре соперники не выявили победителя — 0:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Фенербахче» оценили в 5.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится умеренно результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.