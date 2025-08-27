Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Назван фаворит ответного матча «Бенфика» — «Фенербахче»

Назван фаворит ответного матча «Бенфика» — «Фенербахче»
Комментарии

27 августа 2025 года в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче». Встреча состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре

В первой игре соперники не выявили победителя — 0:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Фенербахче» оценили в 5.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится умеренно результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Материалы по теме
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Модрич и Аллегри вознесут «Милан»? Прогноз на Серию А — 2025/2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android