Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Крылья Советов» в Самаре

Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Крылья Советов» в Самаре
Матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва пройдёт 27 августа на стадионе «Солидарность Самара Арена». Встреча 3-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) начнётся в 16:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно равно 46% вероятности.

Поставить на успех «Крыльев Советов» можно за 3.54, а ничейный исход идёт за 3.67.

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

