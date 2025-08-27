Стали известны шансы ЦСКА обыграть «Балтику» в Калининграде

Матч «Балтика» — ЦСКА пройдёт 27 августа на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Это 3-й тур группового этапа Кубка России (Путь РПЛ).

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности.

Поставить на успех «Балтики» можно за 3.05, а ничейный исход идёт за 3.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.